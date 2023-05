Grujic nos convocados da seleção da Sérvia para os dois jogos de junho

Médio do FC Porto foi chamado por Dragan Stojkovic para os encontros com Jordânia (amigável) e Bulgária (apuramento).

Marko Grujic foi convocado por Dragan Stojkovic para representar a seleção da Sérvia no duplo compromisso de junho.

O médio do FC Porto volta, deste modo, a figurar na lista de eleitos do selecionador, desta feita com vista aos duelos com Jordânia (dia 16), de caráter preparatório, e Bulgária (dia 20), de apuramento para o Euro'2024.

Grujic, de 27 anos, leva 38 jogos realizados pelos dragões em 2022/23, tendo somado um total de 2119 minutos.

Confira a lista completa de convocados da Sérvia: