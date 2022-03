Grujic não baixa os braços e tenta reencontrar o caminho da afirmação

Uribe e Vitinha não lhe têm facilitado a vida, mas Marko continua a aplicar-se ao máximo, até porque Conceição decide quem joga com base no trabalho diário. Estatura diferencia-o da concorrência.

A época está prestes a entrar na reta final e, por esta altura, Grujic decerto esperaria ter mais minutos na segunda temporada ao serviço do FC Porto.

Com 990" acumulados em 27 partidas, o médio surge apenas em 17.º no ranking de utilização do plantel, mas a retoma das competições de clubes será encarada pelo internacional sérvio como um desafio na missão de ganhar protagonismo renovado entre as opções de Sérgio Conceição.