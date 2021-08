Grujic muito difícil para o arranque do FC Porto

Porto, 31/07/2021 - O Fc Porto recebeu esta tarde o Lyon no Estádio do Dragão na apresentação do Fc Porto para a epoca 2021/2022. Grujic (Ivan Del Val/Global Imagens)

As hipóteses de Grujic recuperar a tempo de ser opção para o arranque de campeonato do FC Porto, com o Belenenses, diminuem a cada dia que passa.

À semelhança do que havia sucedido na véspera, o sérvio voltou na quarta-feira a realizar apenas tratamento a um edema num tendão da coxa esquerda e manteve-se longe dos relvados do Olival, por onde passou Uribe. O colombiano continua a dar passos firmes no sentido da recuperação total e trabalhou integrado no grupo nos dois treinos orientados por Sérgio Conceição a pensar no encontro de domingo.

Será a primeira vez que os dragões jogarão com público nas bancadas desde 27 de outubro, dia em que receberam o Olympiacos, para a Liga dos Campeões, e 6200 adeptos já garantiram lugar no estádio. O recinto portista poderá acolher cerca de 16.500 pessoas, pelo que a venda continuará hoje, exclusiva a sócios. A partir de amanhã será alargada ao público em geral.