Grujic mostra estado do pé após o Arouca-FC Porto: "Resumo de ontem..."

Médio sérvio ficou com várias escoriações e o tornozelo bastante inchado.

Marko Grujic recorreu esta segunda-feira às redes sociais para mostrar o estado do pé e tornozelo após o encontro entre Arouca e FC Porto, que o emblema azul e branco venceu no domingo, por 2-0, com golos de Vitinha e Mbemba.

Com várias escoriações e o tornozelo bastante inchado, o médio sérvio foi substituído aos 55 minutos do encontro e, esta segunda-feira, aproveitou para mostrar o que apelidou de "resumo de ontem". Veja na galeria acima.