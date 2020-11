Grujic, médio do FC Porto, viu o azar bater-lhe à porta antes do jogo da Sérvia

Médio levou com a bola na cabeça num treino da Sérvia e não alinhou com a Rússia.

Esta passagem pelas respetivas seleções não foi, definitivamente, muito feliz para Corona e Grujic. Se o extremo se viu afastado do particular com a Coreia do Sul por causa de um problema que os responsáveis do México não relataram publicamente, o médio viu o azar bater-lhe à porta quando se preparava para ser titular na jogo que a Sérvia fez esta quarta-feira, com a Rússia, para a derradeira jornada da fase de grupos da Liga das Nações. De acordo com o jornal "Blic", o jogador que o Liverpool cedeu ao FC Porto até ao final da temporada levou com uma bola durante o último treino de preparação dos sérvios e teve de parar imediatamente.

A avaliação feita no momento apontou para uma concussão e forçou a selecionador Ljubisa Tumbakovic a mudar de planos, quando já tinha cinco jogadores (Milinkovic-Savic, Lazovic, Nikolic, Milojevic e Kolarov) impossibilitados de jogar, pelo facto de terem testado positivo para a Covid-19 - um dos fisioterapeutas também. Não é crível que Grujic falhe o embate com o Fabril, no sábado, para a Taça de Portugal, mas só quando voltar será analisado pelo departamento médico do portista.

Quem regressa "fresco" e sem aparentes problemas é Marchesín. O guarda-redes esteve no Peru-Argentina, mas não saiu do banco no jogo que a seleção "celeste" venceu, por 2-0.