Grujic jogou meia-hora pela Sérvia e perguntaram: "Porquê só agora?"

Médio do FC Porto esteve em bom plano e levantou questões na Sérvia.

Marko Grujic, médio do FC Porto, entrou aos 62 minutos do encontro entre a seleção da Sérvia e a Hungria, em Budapeste, que temrinou empatado a uma bola e que evitou, por agora, a descida à Liga das Nações C da seleção onde atua o ex-Liverpool.

Desde que está no FC Porto, foi o quinto jogo para o qual esteve convocado, mas só o primeiro em que participou.

Os sérvios dominaram o segundo tempo e Grujic ajudou bastante, ao ponto de, no final, terem sobrado várias questões dos adeptos nas redes sociais. "O que tem de fazer para jogar?" ou "Porquê só agora" foram algumas delas. A Sérvia foi afastada do Euro'2020 no play-off com a Escócia.

Grujic, de 24 anos, está cedido ao FC Porto pelo Liverpool e leva quatro jogos realizados de azul e branco.