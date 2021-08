Grujic: mais um passo rumo à recuperação

Médio sérvio deu mais um passo rumo à recuperação total.

Além de Wendell, lateral-esquerdo anunciado na quinta-feira como reforço do FC Porto, o treino matinal desta sexta-feira dos dragões contou com outra novidade.

Marko Grujic, que ainda não foi opção nos jogos oficiais de 2021/22, fruto de uma lesão sofrida na pré-época, realizou exercícios de treino integrado condicionado, de acordo com o boletim do clube azul e branco. Mais um passo do sérvio rumo à recuperação total, ainda que o seu nome continue a constar no boletim clínico.

De fora ficou Marchesín, sujeito na quinta-feira a uma artroscopia ao joelho direito devido a uma lesão sofrida no menisco interno. O guarda-redes argentino deverá falhar cerca de um mês de competição.

Os dragões voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. A partir das 12h00, em conferência de imprensa, Sérgio Conceição fará a antevisão do Marítimo-FC Porto.

NOTÍCIA ATUALIZADA ÀS 17H06