Grujic explica: "Não havia a certeza de que o Uribe fosse jogar"

Declarações de Grujic após o 1-1 entre Milan e FC Porto. Médio sérvio entrou para o onze depois de Uribe ter apresentado queixas físicas no aquecimento.

Entrada no onze inicial: "Não havia a certeza de que o Uribe fosse jogar e preparámos as duas opções. Não sei o que pensar do jogo, podíamos ter ganho e marcado mais., Evanilson acertou no poste. Queríamos os três pontos, mas foi um jogo complicado e talvez o 1-1 seja o resultado justo."

Contas: "Importante não ter perdido. Isso teria sido mau par nós. Faltam dois jogos e nada está decidido. Temos de lutar pelos seis pontos. Não sei, mas acho que será contra o Atlético a decisão sobre quem passa"

A assistência e exibição: "Estou feliz com o meu jogo, não é fácil quando não estás com o ritmo. Na segunda parte foi mais difícil a nível físico."