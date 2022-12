Sérvio tem tido algum azar com as lesões, mas Drulovic vê-o mais maduro e acredita que "ficará muito tempo no FC Porto". Assistência com o Vizela foi a primeira ação decisiva da temporada.

Uma dúzia de minutos no Campeonato do Mundo, com os Camarões, na segunda jornada da fase de grupos, souberam-lhe a muito pouco, mas a mera presença no Catar permitiu a Grujic embalar para um momento de forma no FC Porto como há muito não se via.