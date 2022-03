Grujic espreita palco europeu no Lyon-FC Porto

Médio tem mais minutos nas provas da UEFA do que na Liga e poderá render Otávio em Lyon

A ausência de Otávio, bem como a gestão que Conceição poderá fazer a pensar no dérbi, configuram uma janela de oportunidade para Grujic regressar à titularidade na deslocação a Lyon, onde o FC Porto vai procurar reverter a desvantagem da primeira mão [0-1]. O médio não tem sido uma opção regular, sobretudo devido à presença do "indiscutível" Uribe e ao "crescimento" de Vitinha, mas tem gozado de algum protagonismo nas competições europeias, ao ponto de, nesta altura, ter mais minutos em campo aí (377") do que em todo o campeonato (368").

Conceição terá de mexer na equipa devido ao castigo de Otávio - por acumulação de amarelos - e tem duas hipóteses em consideração: fazer troca por troca colocando, por exemplo, Fábio Vieira na direita, ou reforçar o setor intermediário, acrescentando Grujic ao duo habitual. Isto partindo do princípio de que não "poupará" ninguém desta zona do terreno. Nesse caso, Vitinha será o principal candidato a descansar, abrindo ainda mais as portas do onze ao sérvio.

Na fase de grupos da Liga dos Campeões, Grujic foi titular duas vezes com o Atlético de Madrid e outra em Milão, onde, aliás, teve impacto direto no resultado (1-1), assistindo Luis Díaz. Com a transição para a Liga Europa, Conceição continuou a dar-lhe palco, lançado-o, também de início, na primeira mão do play-off disputado com a Lázio, no Dragão. Esta tendência para aparecer debaixo dos holofotes europeus, de resto, vem da época passada, que fechou com uma média de minutos nas provas da UEFA (48") superior ao campeonato (35"). A exibição que realizou com o Chelsea, em Sevilha, valeu-lhe a titularidade na parte final de 2020/21 e levou mesmo o FC Porto a efetuar um esforço financeiro (9,3 M€) para o contratar ao Liverpool.