Grujic ficou no Olival e pode ser aposta para o Braga

Médio não foi chamado à seleção da Sérvia e ficou o Olival a recuperar o tempo que perdeu com a lesão.

Presença habitual nos convocados da Sérvia, Grujic ficou de fora da mais recente lista de Dragan Stojkovic. O médio do FC Porto lesionou-se em meados de agosto, antes do clássico com o Sporting e, desde então, somou apenas nove minutos em campo, pelo que o selecionador optou por outras soluções para o setor intermediário.