Grujic encantado na Invicta: "Quero continuar por cá muitos anos"

Em entrevista à "Dragões", médio destaca a felicidade e estabilidade da família na cidade do Porto, além do gosto de representar os azuis e brancos.

Marko Grujic chegou ao FC Porto 2020/21 e é pela Invicta que quer continuar, numa satisfação extensível à família, que recebeu um novo membro há pouco tempo. Aprender a falar Português começou por ser uma questão de respeito.

Aprender português: "Sempre foi importante para mim. Tornou-se ainda mais essencial para comunicar com os jogadores brasileiros, que não estão tão habituados a falar inglês. Sinto que se tornou uma necessidade para respeitar todas as pessoas que trabalham diariamente connosco no Olival, mesmo as que não estão envolvidas diretamente no nosso trabalho no relvado, mas que facilitam imenso o nosso dia a dia."

A primeira palavra que aprendeu: "'Fundamental'. É algo que o nosso treinador diz muitas vezes e até se riu quando me ouviu a dizê-la pela primeira vez. Comunico muito com o Otávio em português, tal como com o Pepe e o Matheus Uribe, que fala um português espanholado. Entendemo-nos muito bem na mesma e precisamos de o fazer para percebermos os nossos movimentos em campo."

Comparação do futebol português com outras ligas: "Todos os campeonatos de topo são disputados de uma forma intensa e rápida em campo, é preciso muita capacidade física para estar sempre ao melhor nível. O que eu destaco em Portugal é a capacidade técnica que os jogadores também possuem. Há muitos que não têm receio de atacar no um para um, usar dribles para ultrapassar o adversário ou para colocar o passe arriscado e isolar um companheiro."

Feliz na Invicta: "Ficaria muito feliz se tivéssemos a oportunidade de ficar muitos mais anos no Porto, porque gostaria de o ver crescer aqui, a aprender a língua e a formar amizades em Portugal. É um sítio fantástico para ele crescer e seria fantástico poder continuar no FC Porto, a vencer mais títulos para os nossos adeptos. Sei que a minha esposa também é muito feliz aqui, por isso queremos continuar por cá por muito anos."