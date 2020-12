Grujic embala para dois jogos no onze titular do FC Porto

Sérvio permite poupar Sérgio Oliveira na Champions e ocupará a vaga aberta por Uribe (expulso) na Taça de Portugal

Requisitado ao Liverpool para preencher o vazio deixado pela saída de Danilo para o Paris Saint-Germain, Marko Grujic tem nos jogos com o Olympiacos (Liga dos Campeões) e o Tondela (Taça de Portugal) duas oportunidades de ouro para embalar e conquistar um lugar entre as opções iniciais de Sérgio Conceição para o meio-campo.

Com o apuramento para os oitavos de final da liga milionária garantido desde a última jornada, o treinador do FC Porto pondera dar descanso a alguns dos elementos mais utilizados e, nesse sentido, vê no médio a opção ideal para substituir Sérgio Oliveira, poupando o português a um desgaste extra e ainda a um eventual terceiro cartão amarelo, que o deixaria de fora da primeira mão da próxima eliminatória da prova. Seguir-se-á o reencontro com a equipa beirã, no qual o internacional sérvio ocupará a vaga aberta pela expulsão de Uribe no jogo de anteontem, em que já foi opção nos instantes finais, na tentativa de travar o assalto final do adversário à baliza de Marchesín.

Será a segunda vez esta temporada que o médio terá direito a duas partidas como titular, depois de os primeiros meses no clube terem sido marcados por alguns azares (concussão e expulsão)

Esta não será a primeira vez que Grujic faz dois encontros como titular esta temporada, mas a anterior ficou marcada por alguns "azares". Depois de um concussão num treino da seleção lhe ter roubado a possibilidade de surgir de início com o Fabril, para a Taça de Portugal, o sérvio foi lançado contra o Marselha, mas acabou expulso na segunda parte, quando estava a realizar uma exibição agradável. Tinha, aliás, ficado ligado ao primeiro golo, atacando de cabeça o canto batido por Sérgio Oliveira, antes de a bola sobrar para Zaidu marcar.

Por isso, Conceição decidiu dar-lhe mais uma oportunidade na visita aos Açores, quando já tinha Uribe disponível, mas o desempenho também não foi dos mais exuberantes e acabou por custar-lhe a substituição aos 65 minutos. Por isso, Olympiacos e Tondela poderão ser determinantes para o seu futuro na equipa. Pelo menos o imediato.