"Grujic é quem mais se assemelha a Uribe e permite que Otávio se liberte"

O campeão europeu pelo FC Porto Costinha deixa a decisão nas mãos de Sérgio Conceição, mas, além da fiabilidade de Marko, salienta o "rigor posicional" de Otávio. Eustáquio tem de "soltar as amarras".

O FC Porto espera poder contar com Uribe a tempo do clássico com o Sporting, no dia 21, mas, por agora, é certo que o médio estará fora de combate nos próximos dois jogos, fruto da rotura muscular que sofreu frente ao Santa Clara. Como tal, O JOGO quis perceber o que pode acrescentar cada uma das alternativas que Sérgio Conceição tem para suprir a ausência do colombiano e, para isso, consultou o antigo 6 dos dragões, Costinha.

"Estamos a falar de um jogador [Uribe] posicional e muito importante, mas esta lesão abre a porta para que outro possa dar o seu contributo: o Grujic, o Eustáquio ou o Otávio", afirma o antigo médio dos dragões, considerando que o sérvio "é quem mais se assemelha a Uribe".