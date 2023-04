Grujic e o resultado do clássico: "Até podia ter sido mais alargado"

Médio sérvio falou com a revista "Dragões". Abordou o clássico do Estádio da Luz e as contas do campeonato

Triunfo no clássico: "Foi um dia fantástico para nós e para todos os nossos adeptos. Fizemos um bom jogo e o resultado até podia ter sido mais alargado se tivéssemos finalizado melhor algumas ocasiões. Também tivemos um golo anulado, mas acredito que os meus colegas estão felizes com o resultado. Sabíamos que íamos defrontar uma equipa forte, mas confiamos sempre nas nossas habilidades. Conquistámos o mais importante: os três pontos."

Contas do título: "Esta vitória, pela importância do momento no campeonato e pelo apoio demonstrado pelos adeptos, só reforçou a nossa confiança de que podemos dar a volta e reconquistar o título."