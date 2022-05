Grujic e o mérito de Conceição no título: "Manteve tudo sob controlo"

Médio do FC Porto destacou ainda a dificuldade do grupo da Liga dos Campeões para explicar o terceiro posto e consequente queda para a Liga Europa

Apesar de não ter recebido sempre a confiança de Sérgio Conceição para fazer parte do onze ao longo da época, Marko Grujic não deixa de destacar o mérito do treinador do FC Porto na época 2021/2022. Para o médio, a capacidade do técnico campeão nacional foi sempre clara.

"Ele manteve tudo sob controlo, fez de tudo para nos manter o mais focados possível ao longo da temporada. Ele não nos permitiu subvalorizar nenhum adversário e os seus méritos em relação ao título nacional são enormes", afirmou, em entrevista ao jornal Zurnal.

Grujic analisou ainda a temporada europeia do FC Porto, que ficou marcada pelo terceiro lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões e consequente queda para a Liga Europa, onde os azuis e brancos não conseguiram mais do que os oitavos de final.

"Estávamos num grupo extremamente forte na Liga dos Campeões. Alcançámos o terceiro lugar, atrás do Liverpool e do Atlético de Madrid e à frente do Milan. Eliminámos a Lázio e perdemos com o Lyon na Liga Europa. Dificilmente podíamos ter feito mais na Liga dos Campeões, os detalhes foram decisivos na segunda competição europeia, podíamos ter ultrapassado o Lyon", explicou.