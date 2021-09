Grujic e o empate no Metropolitano: "Não sabemos se devemos estar felizes ou não"

Declarações do médio do FC Porto, no final do Atlético de Madrid-FC Porto (0-0)

Jogo: "Não sabemos se devemos estar felizes ou não. Tivemos uma grande oportunidade, uma decisão importante ao cancelar o nosso golo, não vimos a situação, mas vamos analisar. Fizemos um bom jogo, um jogo muito tático. O Atlético tem um grande treinador e grandes jogadores."

Atlético: "Têm bons avançados, bons médios, sabíamos que seria difícil num grupo difícil, A competição começou hoje, temos uma luta aqui. Vamos lutar com todos, temos as nossas hipóteses de passar à próxima fase.