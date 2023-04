Grujic e a reação de um ex-Benfica: "Como é que não gostas deles?"

Nemanja Radonjic não ficou indiferente à publicação do compatriota do FC Porto nas redes sociais. "Vamos", escreveu.

Marko Grujic foi titular no FC Porto e ajudou a equipa a somar três pontos em casa do Benfica, fruto do triunfo por 2-1 na ronda 27 do campeonato. "Nada está perdido! Iremos continuar a lutar até ao fim!", garantiu o médio nas redes sociais.

Nemanja Radonjic, compatriota do jogador dos dragões, deixou uma reação à publicação do médio sérvio e teve resposta. "Como é que não gostas deles?", questionou Grujic. "Vamos", respondeu o agora jogador do Torino.

Radonjic, recorde-se, jogou no Benfica na época passada, cedido pelo Marselha. Fez 11 jogos de águia ao peito e marcou um golo.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por @grujicmarko