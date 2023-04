Grujic e a "maior personagem" do balneário: "Não consigo parar de rir com o que ele diz"

Médio do FC Porto concedeu uma entrevista à revista "Dragões"

Em entrevista à revista "Dragões", Marko Grujic destacou o exemplo de Pepe, a experiência de outros colegas e o irresistível sentido de humor de Otávio.

Que companheiro vê como exemplo? "O Pepe é um monstro no melhor sentido da palavra. O nível que ele apresenta todos os dias com a idade que tem, e toda a consistência que demonstra são fantásticos. Recentemente, celebrou 40 anos e gostava de chegar a essa idade e continuar a jogar a este nível, tal como ele. É uma personalidade enorme no balneário, um verdadeiro capitão, que quer sempre o melhor de toda a equipa. Temos muito orgulho em estar na presença de um exemplo como ele."

Muito tempo no Olival: "Alguns jogadores brincam com o facto de que passamos mais tempo no Olival do que na nossa casa e é verdade, mas faz parte. Esse espírito e essa ligação que formamos todos os dias entre todos torna-nos mais fortes em campo e facilita a nossa tarefa rumo à conquista de troféus."

Figuras do balneário: "O que posso dizer é que o Otávio é a maior personsagem que temos lá dentro, não consigo parar de me rir com o que ele diz. Está sempre a fazer piadas, mas é uma excelente pessoa, sempre disponível a ajudar. Ele é apenas um ano mais velho do que eu, mas tem uma experiência vasta a jogar a este nível e no FC Porto. Confirmo que nada é aborrecido ao lado dele pelo humor que demonstra todos os dias."

Importância dos mais experientes: "Há jogadores que estão nesta casa há mais temporadas, como é o caso do Pepe, do Otávio, do Marcano ou do Uribe. Eles conhecem o ADN deste clube como poucos e jogaram muitas épocas juntos. Além disso, eles fazem tudo para que os novos jogadores se adaptem o melhor possível a esta realidade. Também por esta razão o nosso grupo é tão forte e todos partilhamos a ideia do treinador."