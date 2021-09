Grujic deixou seleção e aponta para o clássico

A avaliação feita pelos clínicos da seleção sérvia indicou que o médio não estaria apto para jogar com o Catar (esta quarta-feira), o Luxemburgo (sábado) e a Irlanda (dia 7). Contrarrelógio para Alvalade já começou.

A primeira boa notícia para Sérgio Conceição neste período de seleções vem com o nome de Marko Grujic. O médio deixou Portugal rumo à concentração da seleção da Sérvia no fim de semana, mas já recebeu autorização para regressar ao Olival, onde continuará a recuperação a uma lesão (edema num tendão da coxa esquerda) sofrida na pré-época.

Embora Dragan Stojkovic o tenha riscado dos três encontros que os sérvios vão disputar neste período, com o Catar (hoje), o Luxemburgo (sábado) e a Irlanda (dia 7), no FC Porto reina a esperança de que Grujic possa ser uma opção para o clássico com o Sporting, marcado para o dia 11, às 20h30. O jogador já realiza treino condicionado há vários dias, pelo que o próximo passo será a integração no trabalho de conjunto.

Depois de ter realizado uma ponta final de época vigorosa, Grujic fez força junto do Liverpool para regressar ao Dragão durante o defeso e viu concretizado o desejo através de um empréstimo com cláusula de compra obrigatória. O médio chegou ao Olival muito a tempo de seguir para o estágio que os azuis e brancos efetuaram em território algarvio, mas evidenciou alguns problemas musculares durante a estadia no sul do país e só fez uns minutos no último particular, com a Roma.

A lesão que o fez perder as primeiras quatro jornadas surgiria volvidos alguns dias, no jogo de apresentação, com o Lyon, e de então para cá tem trabalhado quase em exclusivo com os elementos do departamento clínico. Marchesín é o outro portista que tem inspirado cuidados médicos neste período e que tem sido presença assídua no centro de treinos do clube, onde também se encontram a tratar Fernando Andrade e... Brahimi.