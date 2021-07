Grujic de volta ao FC Porto e agora para ficar

Demorou, mas está resolvida uma das prioridades de Sérgio Conceição para a época 2020-21, a tempo de contar com o médio no estágio algarvio. Assédio do Sassuolo não foi suficiente para desviar o médio da rota traçada. A outra prioridade é um lateral esquerdo.

Passavam 13 minutos das onze da noite quando um avião particular aterrou no aeroporto Francisco de Sá Carneiro transportando, de regresso ao Porto, o médio Marko Grujic. Foi o culminar de semanas de negociações, e muita pressão por parte do jogador sérvio, que esta terça-feira já estará ao dispor de Sérgio Conceição, se calhar até em condições de participar no jogo de preparação com o Anadia que antecede a partida do FC Porto, na quarta-feira, para o estágio no Algarve.

Nos últimos dias, Grujic vinha sendo alvo de um particular assédio por parte dos italianos do Sassuolo e também fora notícia, em Inglaterra e nos Países Baixos, como eventual moeda de troca com o avançado Malen, do PSV Eindhoven. Conforme O JOGO sempre escreveu, o médio foi atrasando uma decisão, à espera que o FC Porto avançasse para finalizar o negócio, e isso aconteceu na segunda-feira.

Ao final da tarde, houve fumo branco nas negociações com o Liverpool e o jogador - que treinava ainda com a equipa, mas já constava das dispensas - recebeu ordens para abandonar o estágio que a formação inglesa está a fazer em Salzburgo, na Áustria, e embarcou no voo privado que o trouxe de regresso a Portugal.

12 M€ era o valor em cima da mesa nos últimos dias, mas o FC Porto não revelou os moldes do negócio. Empréstimo com opção obrigatória é o mais provável

Tanto quanto O JOGO pôde apurar, esse regresso será definitivo, mas não foi possível confirmar os detalhes do negócio. Em princípio, estaria alinhavado um empréstimo de um ano com opção de compra obrigatória, algures entre os dez e os 12 milhões de euros.

Não será também de estranhar que a chegada de Grujic coincida com a saída de um dos vários médios portistas que estão com um pé dentro e outro fora do clube, à espera que os interessados apresentem as propostas prometidas (e muito aguardadas pelo FC Porto). Sérgio Oliveira e Vítor Ferreira ocupam o topo dessa lista.