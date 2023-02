Grujic chega aos 100 jogos e tem outra marca redonda ao virar da esquina

Médio Grujic vai atingir o centenário de jogos pelo FC Porto num momento de forma positivo e que a equipa muito agradece, devido aos inúmeros problemas provocados pelas lesões

Marko Grujic prepara-se para chegar a uma marca importante pelo FC Porto e com responsabilidades reforçadas pela onde de lesões que afeta o plantel, um pouco à semelhança de todos os que estão disponíveis para jogar. Com o indiscutível Matheus Uribe fora das opções para o Rio Ave, devido a um problema no adutor, o internacional sérvio avança no sábado para o jogo 100 pelos dragões. O registo chega sensivelmente a meio da terceira temporada de azul e branco e num momento de boa forma.