Grujic após a queda do FC Porto da Champions: "Pela forma como aconteceu..."

Mensagem do médio do FC Porto nas redes sociais.

Marko Grujic, médio do FC Porto, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para comentar a queda do emblema azul e branco da Liga dos Campeões, depois de na terça-feira ter sido derrotado pelo Atlético de Madrid no Estádio do Dragão, 1-3. O triunfo do Liverpool sobre o Milan no outro jogo do grupo colocou, no entanto, os "dragões" na Liga Europa.

"O fim de uma campanha na Liga dos Campeões traz sempre desilusão. Especialmente pela forma como nos aconteceu", começou por escrever.

"Agora, foco total nos jogos de dezembro! Sempre juntos", concluiu o médio sérvio.