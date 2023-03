Grujic: "Ainda dói bastante, mas às vezes o futebol é injusto"

Grujic inconsolável com a eliminação do FC Porto na Champions

Mensagem do médio do FC Porto nas redes sociais. Depois da eliminação na Champions, segue-se o jogo de Braga.

Autor de um remate que esbarrou na barra da baliza do Inter e quase empatou a eliminatória dos oitavos de final da Champions, Grujic ainda não esqueceu o adeus do FC Porto à prova milionária, mas já com os olhos postos no grande duelo de Braga, para a ronda 25 do campeonato.

"Ainda dói bastante, mas às vezes o futebol é injusto. Temos de nos certificar de que teremos a mesma atitude no domingo. Muito obrigado pelo apoio, dragões", escreveu o médio internacional sérvio nas redes sociais.

Braga e FC Porto medem forças a partir das 18h00 de domingo. Em jogo está o segundo lugar do campeonato, na posse do campeão nacional, com dois pontos de vantagem para a formação de Artur Jorge.