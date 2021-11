Grujic admite "jogo especial" e explica o que o FC Porto tem de corrigir

Declarações de Grujic, médio do FC Porto, na antevisão ao jogo em Liverpool, da quinta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

O que aprenderam com a derrota frente ao Liverpool? "Temos o objetivo de passar o grupo e temos dois jogos muito importantes. Contra o Liverpool não demos uma boa imagem, mas vamos tentar melhorar e dar uma boa resposta. Aprendemos que, contra as melhores equipas da Europa, temos de correr muito, competir à mais alta intensidade. E trabalhámos muito desde essa derrota com o Liverpool."

Regresso a Liverpool: "Nesta era moderna, todos temos possibilidade de ver os jogos e sabemos muito sobre este Liverpool, que é uma grande equipa. Preparámos muito bem o jogo. E sim, vai ser um jogo especial, porque vou regressar a um clube e a uma cidade onde passei cinco anos. Estou muito motivado e se tiver minutos, vou dar o meu melhor."