Grujic acelera pela vaga no meio-campo do FC Porto

Internacional sérvio vai aprimorando os índices físicos em Maiorca, na reta final das férias, e impressiona quem o tem acompanhado. Parte na linha da frente para "fazer" de Uribe

A integração dos internacionais nos trabalhos de pré-época do FC Porto está agendada para a próxima segunda-feira, dia em que a comitiva azul e branca iniciará o estágio no Algarve, mas, à distância, há quem já esteja a aumentar a rotação de forma a entrar da melhor forma possível no comboio em andamento.

É o caso de Marko Grujic, que, enquanto aproveita a reta final das férias em Maiorca, vai aprimorando o aspeto físico de olho numa vaga no meio-campo, nomeadamente aquela que a saída de Matheus Uribe para o Al Sadd deixou em aberto, mesmo que, entretanto, chegue um substituto do colombiano [ver páginas 2-3]. E essa, como se sabe, é uma prioridade de Sérgio Conceição.

Marko prepara-se para começar a quarta época no FC Porto e o conhecimento total das ideias de Conceição dá-lhe vantagem na sucessão do colombiano. Chegará à pré-época em "pico de forma".

O médio sérvio tem cumprido um plano de treino específico monitorizado pelo ex-jogador argentino Sergio Torres e pelo treinador inglês Robert Croll, que estão impressionados com o nível exibido pelo portista antes do regresso ao trabalho de dragão ao peito.

"Uma besta! A sessão está lá em cima como uma dos melhores. Está no pico de forma", pode ler-se na página da academia "Mallorca Pro Training", que partilhou várias fotografias da atividade de Grujic, com e sem bola, e dividida entre o relvado e a praia. Recentemente, o internacional inglês James Maddison (Tottenham) e a portuguesa Tatiana Pinto (Levante) seguiram um regime semelhante, acompanhados pelos mesmos profissionais.

Grujic dá, assim, sinais claros de empenho, que, aliados a outros fatores, deixam o médio de 27 anos em excelente posição para assumir a titularidade no setor intermediário, órfão da pedra basilar que era Uribe. O FC Porto, como O JOGO escreveu recentemente, pretende contratar duas caras novas para o miolo, mas a previsível necessidade de adaptação dos reforços ao carimbo de exigência de Conceição abre boas perspetivas aos elementos já identificados com as ideias do treinador.

É o caso de Grujic, que somou 2120 minutos na época passada, registo máximo desde que, em 2020, reforçou a equipa portista. Enquanto não volta à "oficina" azul e branca, Grujic vai carregando no acelerador, até por estar perante uma oportunidade de ouro para agarrar um lugar no onze.