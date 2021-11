Grujic: a "obrigação" e a dificuldade por estar num "grande clube"

Médio mostra estar ciente da importância do título nacional para o universo portista e aponta às várias soluções para o miolo para explicar diferença de tempo de jogo

A cumprir só a segunda época no FC Porto, Grujic denota já ter bem interiorizada a ambição e a exigência portistas. O médio, entretanto convocado pela Sérvia, assumiu que apenas o primeiro lugar na Liga Bwin é valorizado por clube e adeptos.

"A corrida pelo título [de campeão] será a três [FC Porto, Benfica e Sporting]. No FC Porto, quando se trata do campeonato, posição no trono [liderança] é a única reconhecida. Sabemos qual é a nossa obrigação", afirmou Grujic, ao jornal sérvio "Zurnal", ao qual justificou, com a qualidade do FC Porto, o distinto tempo de utilização na Liga dos Campeões (226') e no campeonato (108').

"O treinador decidiu, são questões táticas. Quando tenho uma oportunidade, como aconteceu com o Milan, faço tudo para a aproveitar. O FC Porto é um grande clube, não é fácil ser titular. Mas terei tempo de jogo", perspetivou o médio sérvio.

Em mais um cenário traçado, este relativo ao futuro coletivo na Liga dos Campeões, Grujic crê que o FC Porto tem sérias chances de se apurar para os oitavos de final da competição, o que seria autêntica obra em função dos concorrentes. Para isso, há que levar a melhor, aponta o sérvio, sobre o campeão espanhol em título.

"Teremos uma grande oportunidade de nos qualificarmos para os oitavos de final frente ao Atlético de Madrid. Ficar em segundo lugar num grupo tão forte [com Liverpool e Milan também] seria um grande sucesso", declarou o médio sérvio.

A propósito, Grujic considerou que a equipa de Sérgio Conceição "não merecia a derrota pesada" na receção ao Liverpool, em outubro passado, e lamentou a mesma não ter ido para intervalo, em Milão, com "mais um golo de vantagem".