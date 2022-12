Gripe afasta Pepe da gala dos Dragões de Ouro

Central foi o único jogador do plantel principal ausente.

Uma gripe afastou Pepe da cerimónia desta segunda-feira dos Dragões de Ouro.

A cerimónia coroou, entre outros, Otávio como futebolista do ano, Gonçalo Borges como atleta revelação, Diogo Costa como atleta do ano e Sérgio Conceição como treinador do ano.