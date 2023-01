Grécia tentou Fernando Andrade, mas Sérgio Conceição vetou transferência

Avançado ainda não foi utilizado por Sérgio Conceição, mas a proposta foi recusada

O Aris Salónica fez uma proposta ao FC Porto por Fernando Andrade, avançado que fez parte do plantel, mas que ainda não somou qualquer minuto esta temporada. Segundo que O JOGO apurou não houve acordo entre os clubes, até porque Sérgio Conceição não mostrou abertura para libertar o atleta com quem o emblema helénico nem sequer chegou a falar, ao contrário que está a ser noticiado por alguma Imprensa local.

Mais, na Grécia dizem mesmo que Sérgio Conceição vetou a transferência de Fernando Andrade, de 30 anos, para o Aris por este ser um rival do PAOK, clube onde o treinador portista terminou a carreira de jogador. A verdade é que não faria sentido emprestado um jogador até final da temporada quando este está a terminar contrato.

Na prática, Fernando Andrade já pode comprometer-se com qualquer clube, embora só se possa mudar no verão. O brasileiro, refira-se, recusou várias abordagens de clubes portugueses e o mais certo é que fique até junho no FC Porto, mesmo que não conte para o treinador.

A maioria dos mercados de transferências fecham esta terça-feira, mas ainda haverá alguns abertos por mais dias como é o caso do turco (encerra a 8 de fevereiro).