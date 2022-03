Grandes palcos puxam por Fábio Vieira: já é o terceiro jogador mais influente do ataque

Fábio Vieira leva 18 participações em golos e só fica atrás de Taremi e Evanilson, sem sequer constar do top 10 da utilização. Disparo no Bessa foi o primeiro a valer um triunfo, mas o impacto vai bem para lá desse jogo.

À medida que cresce a influência de Fábio Vieira na equipa do FC Porto, fica clara uma tendência: os palcos mais exigentes puxam pelo melhor dele. Chamado à titularidade frente ao Boavista em cima da hora, pela indisponibilidade de Mehdi Taremi, o médio apontou o golo do triunfo no Bessa, num dérbi encarado com máximos cuidados.