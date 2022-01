Grande novidade no treino do FC Porto: Saravia já treinou

O lateral-direito Saravia treinou com o plantel principal o FC Porto esta segunda-feira.

O treino de preparação para o jogo da Taça de Portugal, em casa do Vizela, contou com um grande novidade. O lateral-direito Renzo Saravia treinou integrado com o grupo.

Depois de dois anos de empréstimo ao Internacional de Porto Alegre, o argentino viajou para Portugal no sábado e na manhã de domingo já esteve no Olival.

João Marcelo e João Mendes, da equipa B, voltaram a integrar os trabalhos da equipa principal do FC Porto. No boletim clínico mantêm-se Pepe (tratamento e trabalho de ginásio), Marcano (tratamento e trabalho de ginásio), João Mário (tratamento) e Manafá (tratamento) e ausentes, por estarem ao serviço da seleção na CAN, estão Zaidu (Nigéria) e Nanu (Guiné-Bissau).

Na terça-feira há novo apronto para os dragões, na véspera do duelo com o Vizela.