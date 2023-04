"Gosto muito do Otávio. É jogador de seleção, sinto orgulho ao ver o sucesso dele"

ENTREVISTA, PARTE II -Kelvin diz-se "orgulhoso" com a evolução do médio, coloca Taremi e Pepe num pedestal e não esquece Conceição: "O que faz é difícil..."; A diferença entre fusos horários dificulta a tarefa do ex-dragão, que tentou "acordar de madrugada" para ver o clássico da Luz, mas não conseguiu. Já ouviu histórias sobre Sérgio, "um vencedor".

O acompanhamento do antigo clube é, agora, feito do outro lado do globo, mas Kelvin mostra estar atento. O extremo destaca um trio de figuras e não poupa elogios a Sérgio Conceição.

Como acompanha os jogos do FC Porto?

-Agora que estou no Japão não consigo acompanhar em direto. Vejo mais pelas redes sociais os resultados, os golos, melhores momentos... Mas não consigo ver em direto por causa do horário. No dia do Benfica-FC Porto até tentei acordar de madrugada para poder ver, mas não consegui. Quando os jogos são de tarde ou à noite aí, é difícil para mim acompanhar.