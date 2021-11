"Gostava de ver Luis Díaz em Inglaterra. Imagino-o no Liverpool ou no Manchester United"

Luis Díaz, jogador do FC Porto

Jaime Iván Mascote, dirigente que acompanhou o caminho do extremo de 24 anos no emblema colombiano, em entrevista ao Gol Caracol, recorda a atitude positiva de Díaz, que sempre se mostrou disponível, humilde e trabalhador.

Luis Díaz tem sido uma das principais figuras do FC Porto de Sérgio Conceição desde que chegou, em 2019, proveniente do Junior Barranquilla, mas esta temporada com um brilho diferente. Em 16 jogos, o internacional colombiano leva já o mesmo número de golos marcados da época passada, 11, e duas assistências.

"Luis Díaz uma pessoa muito trabalhadora, dos primeiros a chegar aos treinos e dava tudo, mesmo tudo. Era muito calado, mas sempre disponível para qualquer coisa, tanto dentro de campo como nos eventos comerciais. Dizia sempre que sim com a melhor atitude possível. O crescimento que teve deve-se ao facto de ser uma pessoa focada, com objetivos claros, disponível e humilde", começou por relembrar, continuando depois a onda de elogios.

"Mesmo sendo um jogador com a projeção que se vê, e esperemos que chegue às grandes ligas europeias, mantém a simplicidade. Além disso, nota-se que tem sempre vontade de fazer grandes coisas em campo. Tudo é consequência da sua evolução como pessoa e jogador. Isso é de elite. Deve-se ter em conta que não interessa apenas o jogador, mas sim a forma de ser da pessoa. E o Luis Díaz é uma pessoa disciplinada, trabalhadora, que se entrega ao clube com um amor impressionante pela camisola. É um futebolista tremendo", afirmou.

"Gostava muito de o ver em Inglaterra. É um futebol rápido, que vai de encontro às suas características. Imagino-o no Liverpool ou no Manchester United. Acho que seria algo muito bom para ele e para o campeonato inglês, pelo estilo dos dois", concluiu Mascote.