"Gostava de ganhar tudo no FC Porto e acho que somos capazes disso"

Declarações de Eustáquio à UEFA antes do decisivo FC Porto-Inter da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O jogo realiza-se terça-feira, a partir das 20h00, no Dragão.

Desenvolvimento individual desde que chegou ao FC Porto: "Sempre fui um jogador que trabalha muito, fui assim em todos os clubes por que passei. Mas, no FC Porto, tento estar noutro nível, com toda a minha agressividade e, no último terço, tentar fazer mais golos e assistências. O valor de um jogador com golos e assistências sobe muito, assim como o nível de confiança que tenho atualmente, porque tenho bons números para a quantidade de meses que já passaram esta época. Estou confiante e pronto para tentar chegar ao nível seguinte, é isso que estou a tentar fazer aqui. Ainda temos metade da época para jogar, mas estou ansioso por isso."

Campanha do FC Porto na Champions: "A fase de grupos foi difícil, para ser honesto. Nos dois primeiros jogos não pontuámos, tínhamos zero pontos, as pessoas já diziam: 'Esqueçam a Liga dos Campeões, talvez a Liga Europa ou mesmo nada'. Mas, como já disse, a pressão que colocamos sobre nós próprios é o mais importante, sabíamos que tínhamos qualidade para nos qualificarmos. Portanto, passar em primeiro lugar com estas grandes equipas - Leverkusen, Atlético e Brugge - contra quem tivemos de jogar... Acreditámos sempre que iríamos conseguir, só tínhamos de trabalhar muito. E estou contente por termos conseguido isso."

Sensação de marcar na Liga dos Campeões: "É incrível... Incrível. É sempre incrível fazer golo, mas na Liga dos Campeões é muito especial, por causa de todo o mediatismo que nos acompanha. Mas é apenas um nível. A Liga dos Campeões é uma das melhores ou até a melhor competição que existe, então poder ver o meu nome no marcador é incrível."

Ambição pessoal no FC Porto e no futebol norte-americano: "No FC Porto, vencer todas as competições nacionais e jogar a Liga dos Campeões. Claro que gostava de ganhar tudo e acho que somos capazes de fazer isso. Quanto ao Canadá, temos grandes torneios no verão, a Liga das Nações e a Gold Cup. Agora que nos qualificámos em primeiro lugar na CONCACAF para o Mundial, acho que temos equipa para conquistar esses troféus. Basicamente, ganhar tudo. É isso."