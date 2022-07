Gorada a contratação de João Víctor, David Carmo avança rapidamente

Perda de João Víctor para o Benfica atribui importância redobrada ao ataque à contratação do jovem do Braga, o outro defesa pedido por Sérgio Conceição.

A ultrapassagem levada a cabo pelo Benfica no dossiê João Víctor deixou o FC Porto sem um dos dois nomes que Sérgio Conceição havia definido como prioritários para o reforço do eixo defensivo. Como tal, por se tratar do outro pedido expresso do treinador dos dragões para o reforço da posição, David Carmo ganha, agora, importância redobrada no mercado azul e branco.