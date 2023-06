Gonçalo Teixeira assina contrato de formação com o FC Porto

Médio de 14 anos está há oito épocas a vestir as cores dos azuis e brancos.

Gonçalo Teixeira assinou o primeiro contrato de formação com o FC Porto. O médio de 14 anos, deu os primeiros pontapés na bola no Diogo Cão, clube da cidade de Vila Real, e está nas escolas portistas desde 2015.

Marcou cinco golos em 22 jogos na última época.

"É um dia muito especial para mim por ter assinado contrato. Quero agradecer ao FC Porto pelo reconhecimento do trabalho que tenho demonstrado. Comecei a jogar futebol no Diogo Cão, em Vila Real, gostei e, no meu primeiro torneio, em Paços de Brandão, o FC Porto gostou de me ver e vim para cá. Viver na Casa do Dragão foi uma experiência muito divertida por estar com os meus amigos lá", disse.

"As minhas referências são o Otávio, porque admiro muito a atitude dele, e o Pepe, pelo mesmo motivo", acrescentou aos meios oficiais dos dragões.