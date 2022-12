Gonçalo Borges soma interessados, mas Sérgio Conceição fecha a porta à saída

Jovem extremo continua a ter clubes interessados no seu empréstimo, mas Sérgio Conceição mantém a intransigência do verão e não o quer deixar sair. V. Guimarães, Gil Vicente, Estoril e Marítimo perguntaram pelo internacional Sub-21 que, aos poucos, vai somando minutos no Dragão. Em Chaves somou o 11º jogo da temporada.

O mercado de Inverno está a poucas semanas de abrir e Gonçalo Borges é um dos jogadores do FC Porto que tem vários clubes interessados, contudo, sabe O JOGO, a posição de Sérgio Conceição é a mesma do verão: as portas estão fechadas à saída. Seja por empréstimo ou a título definitivo. O extremo, de 21 anos, não é primeira opção nos dragões, mas o treinador considera-o uma peça importante no grupo e acredita que o seu crescimento será mais potenciado se continuar no FC Porto, razão pela qual não o quer perder.

Vitória de Guimarães, Estoril, Gil Vicente e Marítimo são alguns dos clubes que já perguntaram pelo internacional Sub-21, estando dispostos a recebê-lo por empréstimo, e todos receberam o mesmo "não" da SAD azul e branca. Gonçalo, recorde-se, renovou contrato em julho com o FC Porto, estando agora ligado ao clube até 2027 e "protegido" por uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Em Chaves, o extremo entrou aos 83" - para o lugar de Pepê - somando o 11.º jogo esta temporada na equipa principal (tem ainda mais quatro pelos bês), com a curiosidade de já ter sido utilizado por Sérgio Conceição em todas as competições, inclusive três vezes na Liga dos Campeões. O que Gonçalo Borges ainda não conseguiu foi estrear-se a marcar. Sexta-feira, com o Vizela, pode ter nova oportunidade.