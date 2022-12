Gonçalo Borges recebeu Dragão de Ouro de Atleta Revelação: "Não é fácil estar aqui"

Declarações de Gonçalo Borges na gala dos Dragões de Ouro.

Gonçalo Borges recebeu esta segunda-feira o Dragão de Ouro de Atleta Revelação. No momento do discurso, o jogador do FC Porto aproveitou para fazer alguns agradecimentos.

"Não é fácil estar aqui. Quero agradecer ao sr. presidente por acreditar me mim, ao míster Sérgio, mister Vítor e Dembelé, por todos os dias me fazerem estar mais perto de quem sou e por melhorarem a minha arte. Aos meus colegas de equipa e ao meu pai", começou por dizer.

"Entrei nesta casa aos 14 anos, nem sempre foi fácil, sabemos o que passámos, que foi duro, mas agradeço do fundo do coração por seres meu pai e me indicares o caminho nos momentos difíceis. À minha mãe, avós e namorada, quero ser um homem de que se orgulhem. E por último, mas não menos importante, entrei nesta casa com 14 anos, entrei com sonhos, medos e ambições. Hoje esse menino mantém-se vivo, com novos sonhos e ambições e muita coisa para conquistar neste clube", concluiu.