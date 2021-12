Gonçalo Borges e a estreia no Dragão: "Poucas palavras para explicar este momento"

Declarações do jogador do FC Porto, no final do encontro com o Rio Ave (1-0)

Estreia: "Poucas palavras para explicar este momento, um momento que sonhei durante muito tempo. Desde já quero agradecer aos meus colegas e treinador da equipa B por me ajudarem a crescer todos os dias. É um sentimento que, por mais que tentasse imaginar, quando estou aqui dentro, não consigo explicar."

Assistência para o golo: "O objetivo era ajudar a equipa, se o mister me chamou e chamou a malta da equipa B é porque confia em nós. Quando entramos, somos mais um para ajudar e foi isso que tentei fazer. Dei o meu melhor. Saiu uma assistência, mas o mais importante foi a vitória da equipa, sem dúvida."

Pedido do mister: "Pediu para ser comprometido com a equipa. As coisas as vezes podem não correr bem, mas nunca nos pode faltar atitude. É isso que nos caracteriza."

O futuro: "Há muito trabalho pela frente, foi um bom miminho. Agora, é manter os pés no chão e continuar a trabalhar".