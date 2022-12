Gonçalo Borges e João Mário voltam à Casa do Dragão: "Cresci muito como pessoa"

Duo de jovens da equipa principal regressou à instituição que os ajudou a formar como futebolistas e homens.

Gonçalo Borges e João Mário marcaram presença no jantar de Natal da Casa do Dragão, o espaço que acolhe várias crianças e jovens dos escalões de formação do FC Porto cuja residência de origem é mais distante da cidade Invicta.

Tanto o extremo como o lateral passaram por essa experiência, quando eram mais novos, e aproveitaram esta iniciativa para rever caras bem conhecidas e conviver com os jovens que lhes querem seguir os passos.

Declarações de Gonçalo Borges

"A Casa do Dragão faz parte da minha vida, honestamente. Muito daquilo que sou enquanto pessoa e ser humano veio daqui, veio das pessoas, do ambiente. Cresci muito, muito enquanto pessoa e, por consequência, enquanto jogador. É fantástico ver pessoas novas e ver as crianças, parece que me estou a ver a mim, quando cheguei aqui com 14 anos."

Declarações de João Mário

"Já não vinha aqui há muito tempo. Uma casa onde passei bons momentos com os meus colegas. Chegar aqui e receber o carinho de pessoas de quem gosto muito, ver que continuam a ter carinho por mim, é muito bom. Ver estes jovens com um sonho que eu também tinha quando era mais novo, singrar no futebol e no FC Porto, é bom e um incentivo. Estou muito feliz por poder estar aqui com eles."

