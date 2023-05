Gonçalo Borges, jogador do FC Porto, ajudou Maria do Céu, cuja família conheceu no Natal, a cumprir o sonho de ver um jogo do FC Porto no Estádio do Dragão. E tudo se tornou realidade no dérbi portuense de domingo.

"As promessas são para se cumprir", assim começa a publicação de Gonçalo Borges, jogador do FC Porto, na qual conta e mostra como ajudou a cumprir o sonho de uma adepta muito especial.

"No natal visitei algumas famílias, uma das quais a da Maria do Céu. Ela tinha um sonho, ir ver um jogo do FC Porto ao estádio do Dragão, felizmente neste domingo conseguimos realizar esse sonho. Através do futebol podemos sempre acrescentar algo mais à vida de alguém. Obrigado", pode ainda ler-se.

