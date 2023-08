Gonçalo Borges conquista o direito a continuar no FC Porto

Portistas têm informado os clubes interessados que o extremo entra na contabilidade do plantel depois de uma pré-época auspiciosa, esperando que continue a crescer com Conceição. Internacional sub-21 português fechou o período de ensaios como um dos melhores marcadores e, face à aposta de Pepê na defesa, fixou-se como a principal alternativa a Galeno no flanco esquerdo.

O jogo-treino com o Braga, realizado na terça-feira, no Olival, marcou o fim de uma pré-temporada utilizada por Gonçalo Borges para reclamar um lugar definitivo no plantel principal em 2023/24.

O extremo concluiu este período de ensaios como um dos melhores marcadores do FC Porto, com quatro golos - tantos como Namaso -, e deu indicações positivas como alternativa a Galeno no lado esquerdo do ataque, tirando partido da transição de Pepê para o lado direito da defesa. O internacional sub-21 português é o que tem características mais próximas às do brasileiro, por jogar preferencialmente mais perto da linha e procurar com frequência causar desequilíbrios no um para um, podendo ser uma arma importante perante defesas mais fechadas.

Por isso, O JOGO apurou que os azuis e brancos têm feito saber aos clubes da I Liga que mostraram vontade em recebê-lo de que não tencionam emprestá-lo nesta fase, preferindo vê-lo evoluir sob a alçada de Conceição. O Gil Vicente era um dos mais interessados, à boleia da transferência de Fran Navarro para o Dragão, depois de numa primeira fase também V. Guimarães e Chaves terem tentado saber as condições em que o poderiam receber.

Gonçalo tem trabalhado regularmente com o plantel principal desde a época passada, mas o grosso dos minutos em 2022/23 ainda foi somado em representação da equipa B. Entre I Liga, Taça de Portugal, Taça da Liga e Liga dos Campeões, o extremo não passou dos 214" em 20 jogos, enquanto que na II Liga atingiu os 1371" em 17 desafios, marcando cinco golos e assistindo para outros dois.

O objetivo para 2023/24 seria sempre convencer Conceição a dar-lhe mais oportunidades e o protagonismo que alcançou na pré-temporada poderá ajudar. A vontade do ala em fazer melhor ficou evidenciada logo no primeiro ensaio, com a Académica, faturando por uma vez. O gesto foi repetido contra o Portimonense, no primeiro teste realizado no estágio algarvio, do qual se despediu como um dos goleadores, depois de ter bisado contra o Imortal.