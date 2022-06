Gonçalo Borges com lugar na pré-época do FC Porto

Extremo tem confirmada presença nos trabalhos de pré-temporada e treinou nas férias para garantir vaga no plantel

Quando os portões do Olival se abrirem na sexta-feira, para deixar passar os carros dos treinadores, dos jogadores e do restante staff de apoio à equipa principal do FC Porto, Gonçalo Borges será um dos que chegará ao centro de treinos com um objetivo claro: convencer Sérgio Conceição a dar-lhe uma vaga no plantel. Depois de ter fechado 2021/22 como um dos destaques dos "bês", o extremo viu confirmada a presença nos trabalhos de pré-temporada e tem aproveitado os últimos dias de férias para se preparar fisicamente, mesmo sendo desejado noutras paragens da Liga Bwin.

Conversas para a renovação de contrato, que expira no final da próxima época, estão bem encaminhadas para um desfecho positivo. Loader e João Marcelo são os outros elementos da B esperados na pré-época.

O Gil Vicente é apenas um dos interessados no internacional Sub-21 português, com quem o os dragões estão em negociações para a renovação de contrato. As conversas, como o O JOGO adiantou em março, prosseguem sem sobressaltos e tudo aponta para que resultem no prolongamento de uma ligação que, por enquanto, ainda tem como data de caducidade 30 de junho de 2023. Só depois de tudo ficar resolvido é que o próximo passo na carreira será ponderado com os azuis e brancos, isto, claro, se Conceição entender que é melhor sair para continuar crescer.

Será sem Gonçalo Borges, mas também Danny Loader (avançado) e João Marcelo (central), que o FC Porto B também tem previsto para sexta-feira o começo dos trabalhos. Nesta primeira fase, em que os relvados de Pedroso e do mini-estádio do Olival serão alvo de um tratamento, a equipa de António Folha tirará partido do protocolo assinado com o Fiães, como O JOGO avançou, para iniciar o ataque à Liga SABSEG nas instalações do clube de Santa Maria da Feira.