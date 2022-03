Gonçalo Borges chamado e um ausente no treino do FC Porto

O FC Porto prepara a 25.ª jornada da Liga Bwin em que defronta o Paços de Ferreira. Gonçalo Borges foi chamado, Manafá continua a recuperar de lesão.

O FC Porto prosseguiu na manhã desta sexta-feira a preparação para o jogo em Paços de Ferreira, no domingo, e Gonçalo Borges, avançado dos bês, voltou a ser chamado aos trabalhos da equipa principal.

O único ausente foi Manafá, que fez tratamento e continua a recuperar de lesão.

No sábado de manhã há novo treino, no Olival. Às 12h00, Sérgio Conceição faz a antevisão ao duelo com os castores (domingo às 18h00).