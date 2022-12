Gonçalo Borges: "Ali, até os treinos e a maneira como comes e o peso são avaliados..."

Declarações de Gonçalo Borges no jantar de Natal da Casa do Dragão.

Gonçalo Borges e João Mário marcaram presença no jantar de Natal da Casa do Dragão, o espaço que acolhe várias crianças e jovens dos escalões de formação do FC Porto cuja residência de origem é mais distante da cidade Invicta.

Tanto o extremo como o lateral passaram por essa experiência, quando eram mais novos, e aproveitaram esta iniciativa para rever caras bem conhecidas e conviver com os jovens que lhes querem seguir os passos.

Gonçalo Borges foi questionado, pelos miúdos, sobre quais são as principais diferenças entre o futebol de formação e o futebol profissional.

"É muito sério, é muito divertido, um sonho. A principal diferença que eu senti é a maneira como se vive os treinos, porque o jogo é normal. O jogo, mesmo no futebol de formação vives de maneira intensa, mas ali até os treinos e a maneira como comes e o teu peso, todas as coisinhas mais pequenas que tu possas pensar são avaliadas da maneira mais rigorosa", começou por dizer.

"Essa é a principal diferença, a maneira como se vive nos treinos é como se fosse um jogo e na formação, por vezes, não é tanto assim. Ali faz-nos crescer, principalmente a mim, que estou lá há pouco tempo, mas como jogador já cresci muito graças a essa filosofia", concluiu.