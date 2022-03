Gonçalo Borges abordado para prolongar o contrato com o FC Porto

Entre os jogadores que Conceição solicitou a Folha em dezembro e janeiro, o Sub-21 português é o único que se mantém a treinar com a equipa e foi chamado nas duas eliminatórias da Liga Europa.

A aposta mais vincada do FC Porto nos talentos produzidos pela formação vai traduzir-se na apresentação de uma proposta de renovação a Gonçalo Borges.

Segundo O JOGO conseguiu apurar, os responsáveis da SAD portista já manifestaram interesse em se sentarem com os representantes do internacional Sub-21 português, no sentido de conversarem sobre o prolongamento do vínculo, que termina a 30 de junho do próximo ano.