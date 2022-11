Gomes, bibota de ouro, será homenageado em Caracas

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Realizar-se-á uma missa de sétimo dia com o apoio da casa do FC Porto na Venezuela e do Centro Português de Caracas.

Gomes, o bibota de ouro, faleceu no sábado, vítima de doença prolongada. A histórica figura do FC Porto será homenageada na sexta-feira, pelas 19h00, na Capela do Centro Português de Caracas, onde Gomes esteve em 1999 e em 2012.

Celebrar-se-á uma missa de sétimo dia, pelo Padre da Missão Católica Portuguesa Carlos Alves, com a presença de altas individualidades da comunidade portuguesa na sua memória promovida por Alvarinho Moreira, com o apoio da Casa do FC Porto Filial 43, da Venezuela e do Centro Português de Caracas.