FC Porto marcou três golos ao Benfica e fechou o ano com 120 no total

Dragões atingiram pela primeira vez a fasquia dos 120 remates certeiros num ano com Conceição ao leme.

A invencibilidade no campeonato com que fechou 2021 dominou todas as análises ao percurso do FC Porto no último ano e colocou-o sob o olhar atento da Imprensa internacional.

Mas a vitória sobre o Benfica resultou na obtenção de outro "pequeno objetivo" que certamente deixará Sérgio Conceição satisfeito.