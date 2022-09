"Golo do Zaidu no Estádio da Luz? Quase consegui ultrapassá-lo no sprint"

Galeno, avançado do FC Porto, deu uma entrevista à Revista Dragões de setembro, que foi publicada esta terça-feira.

Primeiros meses após o regresso ao FC Porto: "Desde que cheguei aqui, o meu foco é fazer história no FC Porto. Acho que estou no momento certo. Sei que no início não correu tão bem como todos queriam, mas estou com mais cabeça para ajudar a equipa, que é o mais importante para mim. Só penso em contribuir para que o FC Porto vença."

Com quem tem melhor relação no balneário? "Dou-me muito bem com todos, somos todos verdadeiros amigos. Têm sido muito importantes e ajudam-me nos treinos para continuar a melhorar. Posso destacar o Otávio e o Pepe, que são os cabeças do grupo e que estão sempre ao nosso lado."

Conquista da dobradinha: "Acho que é algo que todo o mundo gostaria de alcançar e a dobradinha é verdadeiramente especial. A equipa ficou muito feliz pelas conquistas e vamos dar tudo para fazer melhor nesta época. Quem está aqui, dos jogadores ao treinador, só tem um pensamento: ganhar, ganhar e ganhar."

Recorde de triunfos consecutivos na Liga: "Quem vem para cá tem que ter essa mentalidade de vitórias, de querer vencer sempre. É isso que o mister passa para todos, ou seja, que todos os jogos são uma final, e foi isso que aconteceu na época passada. Este ano temos de continuar a ter esse pensamento."

Título conquistado na Luz: "É sempre difícil jogar na Luz e toda a equipa estava focada. Era mais uma final e sabíamos que tínhamos de entrar com tudo em campo. Durante a semana estivemos bastante tranquilos, trabalhámos bem e sabíamos que podíamos vencer. Demos tudo e isso foi muito importante para sair de lá com o título."

No golo na Luz, foi um dos que sprintou para a baliza do Benfica. Gostaria de ter sido mais rápido do que o Zaidu para marcar o golo da vitória? "Até brinquei com ele sobre isso [risos]. Disse-lhe que quase consegui ultrapassá-lo no sprint, ainda que eu tenha partido uns metros atrás. Foi fantástico ver de tão perto o Zaidu a marcar esse golo e espero poder viver mais momentos desses, não só a ver, mas também a marcar."