Liga de Clubes corrigiu ficha do jogo por indicação do árbitro, retirando o goloa Taremi

Não foi no clássico que Taremi chegou aos 10 golos esta temporada. Isto porque a Liga de Clubes corrigiu o nome do marcador do golo do empate do FC Porto depois de analisado o relatório do árbitro, Luís Godinho, que o atribuiu a Marega e não ao iraniano.

A WTVision, empresa que recolhe a estatística para a Liga, começou por dar a Tareme e foi por isso que o nome do número 9 surgiu na ficha de final de jogo no site do organismo. Mas é o relatório do árbitro que manda.

Recorde-se que o maliano tentou desviar-se da bola após o remate do iraniano, mas acabou mesmo por tocar nela ao de leve, alterando ligeiramente a sua trajetória. Marega passa a ter oito golos em 2020/21, tantos como Luis Díaz e menos um do que Taremi.